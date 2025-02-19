В ЦБ высказались о возвращении Visa и Mastercard

Банк России на данный момент не дает комментариев относительно перспектив возвращения на территорию России платежных систем Visa и Mastercard. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Гузнов в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах», передает РИА Новости.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что в ближайшее время международные платежные системы могут дать понять о своем намерении вернуться в РФ. Однако их возвращение будет сопряжено с определенными трудностями, отмечал он. Аксаков подчеркивал, что Россия уже привыкла к новым технологиям. Национальная система платежных карт продемонстрировала свою технологичность и результативность, указывал он.

« А н а т о л и й Г е н н а д ь е в и ч А к с а к о в с к а з а л о б э т о м . Я д у м а ю , ч т о э т о т в о п р о с н у ж н о а д р е с о в а т ь р о в н о е м у » , - п о д ч е р к н у л Г у з н о в .

Также, по его словам, Центробанк «не высказывал своего отношения к этой истории и к словам Анатолия Геннадьевича». Напомним, что платежные системы Visa и Mastercard ушли из России в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.