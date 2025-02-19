Казахстан и Венгрия обсудят условия поставок нефти
Компания "Казмунайгаз" (КМГ) и венгерская компания MOL проведут переговоры, на которых обсудят ключевые коммерческие условия поставок казахстанской нефти.
Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.
"В рамках расширения энергетического сотрудничества с европейскими странами и диверсификации экспортных маршрутов продолжается проработка вопроса поставок казахстанской нефти в Венгрию. На данном этапе подтверждена техническая возможность транспортировки с казахстанской стороны, что создает основу для дальнейших шагов. <...> Следующим этапом станет обсуждение ключевых коммерческих условий между АО "Казмунайгаз" (КМГ) и венгерской компанией MOL Group, включая вопросы объемов поставок, ценообразования и условий транзита", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что точные сроки и условия постоянных поставок будут определены после завершения переговоров и подписания соответствующих документов.