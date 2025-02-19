Казахстан и Венгрия обсудят условия поставок нефти

Компания "Казмунайгаз" (КМГ) и венгерская компания MOL проведут переговоры, на которых обсудят ключевые коммерческие условия поставок казахстанской нефти.

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Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.

" В р а м к а х р а с ш и р е н и я э н е р г е т и ч е с к о г о с о т р у д н и ч е с т в а с е в р о п е й с к и м и с т р а н а м и и д и в е р с и ф и к а ц и и э к с п о р т н ы х м а р ш р у т о в п р о д о л ж а е т с я п р о р а б о т к а в о п р о с а п о с т а в о к к а з а х с т а н с к о й н е ф т и в В е н г р и ю . Н а д а н н о м э т а п е п о д т в е р ж д е н а т е х н и ч е с к а я в о з м о ж н о с т ь т р а н с п о р т и р о в к и с к а з а х с т а н с к о й с т о р о н ы , ч т о с о з д а е т о с н о в у д л я д а л ь н е й ш и х ш а г о в . < . . . > С л е д у ю щ и м э т а п о м с т а н е т о б с у ж д е н и е к л ю ч е в ы х к о м м е р ч е с к и х у с л о в и й м е ж д у А О " К а з м у н а й г а з " (КМГ) и венгерской компанией MOL Group, включая вопросы объемов поставок, ценообразования и условий транзита", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что точные сроки и условия постоянных поставок будут определены после завершения переговоров и подписания соответствующих документов.