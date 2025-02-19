В МЭР рассказали об успехах программы «золотых виз» в России

С начала реализации программы получения вида на жительство (ВНЖ) в России по упрощенной схеме («золотые визы») обращения подали 40 иностранных инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Минэкономразвития.

По данным министерства, среди подававших обращения были граждане 14 стран: Китая, США, Турции, Германии, Южной Кореи, Грузии, Сербии, Алжира, Израиля, Ирана, Хорватии, Монголии, Узбекистана и Азербайджана. При этом с января 2023 года по середину февраля 2025 года было одобрено 23 заявки.

Наибольшее число обращений — 24 — поступило в 2023 году. В 2024 году Минэкономразвития получило 14 заявок, а в 2025 году — две. Чаще всего обращения подавали иностранные граждане, которые инвестировали в юридическое лицо из РФ более 30 млн рублей. Всего же благодаря программе в российскую экономику привлекли 2,66 млрд рублей, отметили в ведомстве.

В декабре прошлого года заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что иностранные инвесторы вернутся на российский финансовый рынок уже в 2025 году «из-за жадности». Он отметил, что в этом году можно ожидать «первые ласточки» притока инвесторов.