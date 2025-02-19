Запасы газа в хранилищах Франции опустились ниже 25%

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Франции, которая входит в пятерку стран-лидеров в Европе по объему мощностей хранения, опустились ниже 25%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

ПХГ Франции по состоянию на 17 февраля заполнены на 24,87%, в них находится около 3,2 млрд куб. м газа.

Остальные страны-лидеры по объему мощностей хранения газа также активно расходуют накопленное топливо. ПХГ Германии наполнены на 40,65%, Австрии - на 54,27%, Италии - на 55,03%, Нидерландов - на 29,79%.

Хранилища Словакии заполнены на 50,45%, Венгрии - на 47,85%, Чехии - на 43,71%, Румынии - на 35,69%, Болгарии - на 44,04%, Бельгии - на 31,39%, Дании - на 36,94%, Латвии - на 47,53%, Хорватии - на 24,54%.

Наибольший уровень заполненности хранилищ в Европе отмечается сейчас в Португалии (близок к 100%). Также в числе лидеров по уровню запасов - Швеция (88,05%), Испания (66,87%) и Польша (55,99%).

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до около 43%, а отбор в феврале является рекордным для этого месяца за последние четыре года. Объемы газа в ПХГ являются шестыми максимальными за всю историю для начала февраля. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ около 61 млрд куб. м, что уже значительно превышает объем закачки в них к осенне-зимнему периоду.