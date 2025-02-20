Набиуллина рассказала, когда снизится ключевая ставка

Ожидать снижения ключевой ставки можно будет при стабильном снижении инфляции, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

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Она пояснила, что ключевая ставка — это инструмент регулятора, который позволяет сдерживать инфляцию, и без её повышения показатели были бы выше.

«Когда можно ожидать стабильного снижения ключевой ставки — когда стабильно начнёт снижаться инфляция, когда мы поймём, что она устойчиво снижается к нашей цели 4%», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Также Набиуллина назвала неприемлемо высокой инфляцию в 10%.