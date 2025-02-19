В США назвали срок сохранения санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам Вашингтона, что администрация президента Дональда Трампа сохранит в силе антироссийские санкции до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Известно, что чиновник обозначил этот план во время телефонного разговора с европейскими коллегами накануне, 18 февраля. Переговоры прошли после встречи с российскими представителями в Эр-Рияде, где стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

ЕС не будет отменять санкции против России

Ранее по итогам переговоров с Россией в Эр-Рияде Рубио сказал, что после урегулирования украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против России. При этом Евросоюзу тоже придется пересмотреть свою санкционную политику.