Новак оценил эффект для России от отключения стран Балтии от БРЭЛЛ

Новак: РФ не почувствовала эффекта от отключения стран Балтии от БРЭЛЛ
Энергосистема Калининградской области и России в целом не ощутили эффекта от отключения Прибалтийских стран от БРЭЛЛ. Цены на энергию в нашей стране тоже не поменялись.
Об этом сказал российский вице-премьер Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина.
"Энергосистема работает в штатном режиме - население, объекты промышленности, социальная сфера, жилищно-коммунальная, ценовые последствия - отсутствуют", - отметил вице-премьер.
По его словам, отсутствие реакции в России связана, в частности, с тем, что с 2014 по 2020 годы в Калининградской области были построены дополнительные энергомощности, четыре крупные электростанции на 900 МВт.