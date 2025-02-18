Reuters: Россия и США договорились сотрудничать в сфере экономики и инвестиций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля обсудили возможности будущего сотрудничества в сфере экономики и инвестиций, которые могут открыться перед Москвой и Вашингтоном после завершения боевых действий на Украине.

Россия и США договорились сотрудничать в сфере экономики и инвестиций
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Рубио и Лавров договорились о будущем сотрудничестве по историческим, экономическим и инвестиционным возможностям, которые могут появиться после завершения конфликта на Украине», — говорится в сообщении.
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