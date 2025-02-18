СМИ объяснили появление «вампиров» в базе соцвыплат США

Сотрудники IT-сферы разъяснили, почему в актуальной базе данных получателей социальных пособий в США зарегистрировано больше людей, чем официально проживает в стране, а также имеются сведения о гражданах в возрасте от 120 до 369 лет, передает журнал Wired.

СМИ объяснили появление «вампиров» в базе соцвыплат США
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На наличие таких людей обратил внимание накануне руководитель Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск. По мнению специалистов, это техническая проблема, вызванная устаревшим кодом на языке программирования COBOL.

В некоторых версиях, если дата рождения не указана, система использует стандартное значение — 20 мая 1875 года. В 2025 году это возраст 150 лет. Также с 2015 года администрация социального обеспечения США автоматически прекращает выплаты людям, достигшим 115 лет. Эксперты, с которыми пообщалось издание, выразили обеспокоенность по поводу безопасности информации миллионов людей, поскольку DOGE получил практически неограниченный доступ к государственным информационным системам.

Илон Маск ранее выразил сомнение в надежности системы социальной поддержки в США, назвав ее крупнейшим обманом в истории. Он провел аналогию с «загадочной древней цивилизацией» и в шутку предположил, что вампиры получают щедрые пособия.