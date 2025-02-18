Еврокомиссар высказался об отмене санкций против РФ

Европейский союз не рассматривает возможность отмены ограничительных мер в отношении России, даже если такое решение будет принято властями США. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает агентство «Прайм».

Домбровскис отметил, что с учетом политики новой администрации США «ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики». Он напомнил о том, что в настоящее время идет работа над 16-м пакетом санкций.

На фоне вероятной встречи президентов РФ и США начали появляться сообщения о смягчении и даже снятии антироссийских ограничений. Агентство Reuters отмечало, что такое решение может поставить союзников Вашингтона в Европе в трудное положение. Евросоюз указывал на планы ввести в действие 16-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.

Накануне стало известно, что некоторые из крупнейших мировых производителей одежды получили предложение вернуться на российский рынок. Инициатором переговоров выступил Союз отечественных торговых центров. Поводом для возобновления диалога с известными брендами стало улучшение отношений между Россией и США.