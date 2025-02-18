Ленобласть обеспечат надежным электроснабжением

Ленинградская область включена Минэнерго России в перечень регионов, для которых необходимо разработать программу повышения надежности электроснабжения. Об этом говорится в ответе министерства, направленном спикеру областного Заксобрания Сергею Бебенину. Чтобы помочь субъектам в повышении надежности электроснабжения, в Минэнерго впоследствии определят источники финансирования программы, в том числе механизмы софинансирования необходимых затрат.

Обращение к министру энергетики России Сергею Цивилеву депутаты парламента Ленобласти направили в сентябре 2024 года. Они обратили внимание, что Ленобласть с ПАО «Россети Ленэнерго» уже разработали проекты программ повышения надежности и эффективности сетей энергоснабжения, которые включают 177 мероприятий на общую сумму 8,65 миллиарда рублей. При этом недостаток финансирования, по оценке специалистов, составляет 5,41 миллиарда рублей.

По мнению председателя комиссии по ЖКХ и ТЭК областного Заксобрания Михаила Коломыцева, для реализации проекта может быть использовано два источника финансирования: тарифный и бюджетный. «За счет тарифа на электроэнергию до 2028 года сделать это не представляется возможным, а собственными средствами в таком объеме регион не располагает. Тут важно, чтобы необходимая сумма была найдена оперативно. Мы рады, что нашли понимание на федеральном уровне. Будем держать вопрос на контроле и ждать положительного решения Правительства России», — отметил депутат.

Напомним, что в зимние периоды в Ленобласти периодически происходят многочисленные отключения электроэнергии. Во время новогодних праздников 2024 года главной причиной аварий стали аномально низкие температуры. Многократное, порой до 40 процентов, увеличение энергопотребления привело к перегрузке линий электропередачи. В основном рост аварийности наблюдался на распределительных сетях, расположенных на территориях, граничащих с Петербургом, где в последние годы стремительно развивается жилищное строительство. Это Всеволожский, Ломоносовский, Кировский, Выборгский районы, а также Гатчинский муниципальный округ Ленобласти.