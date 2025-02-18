Евросоюз не станет отменять санкции против России, если на это пойдут США, и будет проводить собственную санкционную политику в отношении Москвы, в том числе введет 16-й санкционный пакет. Об этом заявил журналистам в Брюсселе 18 февраля еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

Ранее «Парламентская газета» писала, что в Эр-Рияде сегодня стартовали переговоры делегаций России и США. Ожидается, что стороны обсудят вопросы возобновления отношений между Москвой и Вашингтоном, подготовку к возможным переговорам по урегулированию украинского конфликта и организацию встречи президентов России и США.

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« У ч и т ы в а я п о л и т и к у н о в о й администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м (санкционным) пакетом», — сказал еврокомиссар, отвечая на вопрос о возможной отмене санкций Евросоюзом, если на это пойдут США взамен на прекращение огня на Украине.

На прошлой неделе 13 февраля между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел первый после длительного перерыва телефонный разговор. Комментируя состоявшийся диалог, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что тема отмены санкций в ходе него не поднималась, хоть и Москва по-прежнему считает их незаконными и нарушающими все торговые правила.