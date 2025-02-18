Глава РФПИ: санкции навредили доллару

Глава РФПИ заявил, что санкции навредили доллару
Политика Байдена подорвала доверие к доллару и создала много угроз для американской экономики. Администрация бывшего президента США создала неверный нарратив в американском обществе о том, что санкции вредят России. На самом деле санкции помогли РФ стать более независимой.
Об этом журналистам сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который участвует в российско-американских переговорах в Эр-Рияде.
"Просто абсолютно очевидно, что политика президента Байдена подорвала доверие к доллару и фактически создала очень много угроз для американской экономики. И представьте, первый раз сегодня американцы увидели, <...> что потеря американских компаний - $300 млрд. Никто об этом раньше не говорил. Администрация Байдена создала очень неправильный нарратив в американском обществе, где санкции вредят России. На самом деле санкции помогли России стать более независимым, а повредили доллару, повредили американским компаниям", - сказал он.