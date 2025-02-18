В российской делегации сделали заявление о прогрессе в переговорах с США
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сделал ряд заявлений журналистам на фоне начала переговоров представителей России и США в Эр-Рияде. Как сообщает ТАСС, по его словам, прогресс по экономическому взаимодействию двух стран возможен в ближайшие два месяца.
Во время беседы с прессой Дмитриев отметил, что стороны не могут раскрывать все детали, однако у Москвы и Вашингтона идет очень важный трек по экономике. При этом он отметил, что сама суть вопроса имеет политическую подоплеку.
«Я политическими вопросами не занимаюсь, но вот вопросами инвестиционно-экономическими. У нас есть ряд предложений, над которыми наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие 2-3 месяца», — сказал глава РФПИ.
Он добавил, что администрация экс-президента США Джо Байдена вводила в заблуждение окружающих своими оценками состояния экономики РФ.
«Я думаю, очень важно просто начать диалог и сказать: коллеги, санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России. Мы с этого начинаем и дальше постепенно будем двигаться в другие сферы», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, представители России и США обсуждают восстановление сотрудничества по целому ряду экономических проектов. Также глава РФПИ отметил, что в Эр-Рияде не поднимается вопрос о поврежденных газопроводах системы «Северный поток».
Напомним, что встреча делегаций РФ и США проходит в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии. Россию представляют глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Дмитриев может присоединиться к ним для обсуждения экономических вопросов. В делегацию Соединенных Штатов вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.