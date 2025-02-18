Стоимость нефти Urals достигла нового минимума

В первый день недели, 17 февраля, стоимость нефти марки Urals снизилась до 6,09 тыс. рублей за баррель. Это минимальное значение с 29 сентября 2024 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Profinance.ru.

Стоимость нефти снизилась на 1% относительно закрытия торгов в пятницу и на 23% относительно локального максимума, достигнутого месяцем ранее. Даже после коррекции до 6120 рублей за баррель цена на российскую нефть остается близкой к уровню, который был зафиксирован пять месяцев назад, говорится в материале.

Такое резкое снижение обусловлено как снижением цен на нефть в долларах на европейском рынке, так и укреплением рубля в последние дни. Согласно Investing.com, в понедельник цена на нефть марки Brent на спот-рынке упала до 74,14 доллара за баррель, что близко к минимальному значению с начала года. За неделю стоимость нефти в североморском регионе снизилась на 2,2%, а с середины января — более чем на 9%. Цена на российскую нефть за месяц упала на 13%, до 67,32 доллара за баррель, что стало минимумом с конца прошлого года.

В статье подчеркивается, что такое быстрое изменение ситуации может привести к возникновению проблем с наполнением бюджета, что, в свою очередь, может вынудить Министерство финансов искать дополнительные источники дохода.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, на текущий год Министерство финансов предусмотрело небольшой дефицит в размере 1,2 трлн рублей, что составляет 0,5% от валового внутреннего продукта. Это меньше, чем дефицит, зафиксированный в 2023 году, который составил 1,7% от ВВП.