Цены на золото резко подскочили

Стоимость золота демонстрирует рост во вторник в первой половине дня на фоне вероятного увеличения спроса со стороны мировых центральных банков в условиях сохраняющейся экономической и политической неопределенности. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8:34 по московскому времени стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex в Нью-Йорке увеличивается на 16,99 доллара, что составляет 0,58%. Теперь цена за тройскую унцию достигает 2 928,19 доллара. Цена мартовского фьючерса на серебро также растет, но на 0,41%. Теперь за унцию серебра нужно заплатить 33,01 доллара.

По мнению аналитиков Goldman Sachs Group Лины Томас и Дана Стрёйвена, спрос центральных банков на этот драгоценный металл для увеличения своих золотовалютных резервов может составить в среднем 50 тонн в месяц. Это больше, чем ожидалось ранее, пишет агентство со ссылкой на Bloomberg.

Если политическая ситуация останется неопределенной, а также если сохранятся опасения относительно импортных пошлин США, спекулятивные операции могут привести к росту стоимости золота до 3300 долларов за тройскую унцию к концу текущего года, считают в Goldman Sachs Group.