Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 1,4-1,5%

Индекс Мосбиржи во вторник корректировался вниз. По итогам дня рублевый индикатор просел на 1,5% - до 3 258,76 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,4%, до 1 123,91 пункта. Курс юаня за день вырос на 3,9 копейки - до 12,63 рубля.

" И н д е к с Мосбиржи начал торги вторника бодро и обновил максимум с начала года на уровне 3 360 пунктов, после чего перешел к коррекции. Рынок на ожиданиях переговоров РФ и США вышел на максимумы с мая 2024 года. Вероятно, спекулятивно настроенные участники торгов решили зафиксировать прибыль по факту встречи российских и американских дипломатов", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Внешний фон был неоднородным. В Китае индексы снижались после ралли на позитивном новостном фоне. "Регулирование технологических компаний может смягчиться, а успехи DeepSeek поддерживают рынок. Февральский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW вышел чуть хуже прогноза, но заметно лучше январского показателя", - добавил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии находились акции СПб-биржи (+14,26%), котировки "Мосэнерго" (+1,22%) и бумаги "Полюса" (+0,97%).

" Л и д е р а м и р о с т а н а п а д а ю щ е м р ы н к е о к а з а л и с ь а к ц и и С П б - б и р ж и , в и д и м о , в о ж и д а н и и б у д у щ е й о т м е н ы и л и х о т я б ы с м я г ч е н и я с а н к ц и й " , - о т м е т и л а в е д у щ и й а н а л и т и к F r e e d o m F i n a n c e G l o b a l Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги "Сегежи" (-9,26%), котировки "Распадской" (-6,8%), акции группы "Пик" (-6,57%), бумаги ВТБ (-6,01%) и "префы" "Мечела" (6%).

"Лидерами снижения оказались бумаги лесопромышленной группы "Сегежа", скорее всего, после недавнего бурного роста", - добавила эксперт.

Прогноз на 19 февраля

В ближайшие дни при отсутствии геополитических новостей рынок может продолжить "снимать" техническую перегретость. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 19 февраля - 3 175 - 3 300 пунктов. Прогноз по курсу доллара - 90-95 рублей, по курсу юаня - 12-13 рублей.

Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 3 250 - 3 350 пунктов. Ориентиры по курсу доллара, евро и юаня - 91-93 рубля, 95-97 рублей и 12,3-12,9 рубля соответственно.

В среду состоится заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики. В США выйдет статистика по новостройкам за январь. Росстат вечером представит недельные данные по динамике потребительских цен.