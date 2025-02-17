Названы причины быстрого роста индекса Мосбиржи

Индекс Мосбиржи (IMOEX) на фоне положительных геополитических новостей вырос на 3,73%, поднявшись до 3303,93 пункта, пишет РБК со ссылкой на данные торгов.

По данным портала, в предыдущий раз выше 3300 пунктов бенчмарк был 30 мая 2024 года. Аналитики полагают, что в акции начали перетекать средства с депозитов.

К 17:14 МСК индекс Мосбиржи составил 3303 пункта (+3,7%), индекс РТС — 1137,99 пункта (+2,4%); цены большинства «голубых фишек» выросли в пределах 8,3%.

Лидируют в росте акции «Совкомфлота» (+8,5%), «Аэрофлота» (+8,3%), «Норникеля» (+7,3%), «НЛМК» (+6,5%), «Газпрома» (+4,8%).

Директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что российский рынок демонстрирует впечатляющую динамику на фоне геополитической разрядки.

Эксперт заметил, что устойчивость роста зависит от конкретных действий по поводу разрешения конфликта на Украине и макроэкономических решений. По его мнению, ключевым сопротивлением для индекса Мосбиржи является уровень 3300–3400 пунктов.