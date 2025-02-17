В России обсудят возможность полного запрета на вывоз бензина из страны

Возможность полного запрета на вывоз из России бензина обсудят 20 февраля. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Интерфакс».

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По данным издания, вероятное возвращения запрета на экспорт топлива рассмотрят на совещании у вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке нефтепродуктов.

В начале февраля замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил о готовности начать обсуждение запрета на экспорт бензина на месяц. Эта инициатива, полагают в ФАС, поможет остановить рост оптовых цен на топливо. Такой запрет на вывоз топлива производителями должен должна простимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона, резюмировал он.

Инициативе ФАС предшествовал резкий скачок цен на бензин — за две недели стоимость топлива выросла почти на 20 процентов: по состоянию на 22 января марка Аи-92 стоила 46 938 рублей за тонну, а марка Аи-95 — 49 493 рубля. К 6 февраля цены выросли до максимальных за два месяца 56 148 рублей (плюс 19,6 процента) и 58 257 рублей (плюс 17,7 процента) соответственно.

В конце января правительство продлило разрешение на экспорт бензина для производителей до конца февраля. Предполагается, что поставки за рубеж частично компенсируют нефтяным компаниям проблемы, возникшие из-за последних санкций США против нефтяной отрасли.