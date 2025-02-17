Назван главный покупатель российского газа в ЕС за 2024 год

В 2024 году Франция заняла лидирующую позицию среди стран Европейского союза по объемам импорта газа из России, опередив Венгрию и Испанию. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что в прошлом году Франция приобрела сжиженный природный газ (СПГ) у России на сумму 3,1 миллиарда евро, что сделало ее лидером среди стран ЕС по закупкам российского газа в любой форме. По сравнению с предыдущим годом, объем закупок увеличился в 1,4 раза в денежном выражении.

Венгрия, наоборот, уменьшила импорт газа (поставляемого только по трубопроводам) на 25% до 2,5 миллиарда евро, однако осталась в тройке крупнейших потребителей этого вида российского топлива. В Италии объем закупок трубопроводного и сжиженного газа из России составил 2,1 миллиарда евро, что на 40% больше, чем в прошлом году. По этому показателю Италия заняла третье место среди всех стран-импортеров.

Испания покинула тройку лидеров, поскольку импорт в страну сократился на 12% и составил 2,04 миллиарда евро. Греция, напротив, увеличила закупки на 7%, и теперь она входит в пятерку крупнейших импортеров, объем поставок в эту страну составил 1,6 миллиарда евро.