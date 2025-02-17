Возможная отмена санкций против России по решению администрации президента США Дональда Трампа может поставить союзников Вашингтона в Европе в трудное положение. Такое мнение высказывается в материале обозревателя агентства Reuters Пьера Бриансона.

По его оценкам, на фоне сообщений о вероятности встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным "возникает вопрос о том, может ли" американский лидер смягчить или даже полностью отменить антироссийские санкции. Журналист отмечает, что подобное решение Вашингтона "усугубило бы стратегические проблемы" Европы, поскольку введение рестрикций против РФ партнерами по обе стороны Атлантики "за последние три года синхронизировалось", и пакеты санкций США и ЕС предусматривали примерно одинаковый набор мер.

При этом Бриансон полагает, что Трамп действительно может принять решение о снятии санкций в одностороннем порядке - либо в случае прекращения огня на Украине, либо с целью оказания давления на Киев и ЕС в случае их нежелания соглашаться на предложенный вариант перемирия. В таком случае бизнес США вновь получит возможность сотрудничать с Россией, и европейские компании, наблюдая за заокеанскими конкурентами, будут требовать от национальных правительств последовать примеру Вашингтона. На этом фоне ЕС будет трудно оставаться единственным актором, поддерживающим применение санкций против Москвы, резюмирует обозреватель.

О подготовке к встрече

Организация возможной встречи Путина и Трампа была одной из тем телефонного разговора между президентами, состоявшегося 12 февраля. Трамп неоднократно заявлял о желании встретиться с Путиным. Он говорил об этом и в ходе избирательной кампании осенью 2024 года, и сразу после инаугурации 20 января. После разговора с президентом РФ американский лидер назвал Эр-Рияд возможным местом встречи. Последняя личная встреча Путина и Трампа прошла на саммите Группы двадцати в Осаке в июне 2019 года.

«Удушающий прием». Почему США медлят с введением новых антироссийских санкций

Телекомпания CNN сообщила о планах встречи в Саудовской Аравии 18 февраля американской и российской делегаций. США, по ее данным, будут представлять госсекретарь Марко Рубио (уже прибыл в королевство), помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.