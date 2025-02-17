В Минфине высказались об изменении налоговой политики

Минфин: налоговая политика РФ может меняться в ответ на текущие вызовы
Налоговая политика России может меняться в ответ на текущие вызовы и угрозы, но Минфин настроен обеспечить поручение президента о фиксации до 2030 года основных параметров налоговой системы.
Об этом заявил директор департамента Минфина РФ Данил Волков на налоговом форуме РСПП.
"Президент в своем послании также поставил задачу в том, чтобы зафиксировать налоговые новации и их основные условия до 2030 года, чтобы обеспечить стабильные и предсказуемые условия для ведения бизнеса. И могу сказать, что, наверное, в этой части мы в любом случае будем настроены реализовывать это поручение президента. В то же время я хотел бы сказать, что налоговая политика - это не "самостоятельная эфемерная субстанция", это неотъемлемая часть общей государственной политики. И, как показала практика последних лет - 2020-2022 годы и последующие - в налоговой политике, в том числе, реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной", - подчеркнул директор департамента.
По его словам, реалии текущего момента будут вносить коррективы в планы, потому что на них, в любом случае, придется реагировать.
"В то же время те [налоговые] изменения, о которых мы говорим, позволили создать фундамент для сбалансированности бюджетной системы, определив долгосрочные устойчивые источники финансирования расходов, в том числе для реализации этих крупномасштабных задач, поставленных президентом", - сказал он.
ТАСС выступает генеральным информационным партнером "Недели бизнеса" РСПП.