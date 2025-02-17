В Европе задумались о масштабных закупках российского газа

Европейские страны уже всерьез задумываются о восстановлении крупных поставок российского газа на фоне активизации переговоров по Украине.

В ЕС «с жадностью смотрят» на российский газ на фоне переговоров по Украине
© РИА Новости

Об этом пишет журнал The Economist.

«Некоторые европейские чиновники с жадностью смотрят на российский газ. Снижение счетов за электроэнергию может оживить... европейскую промышленность и успокоить домохозяйства», указано в материале.

Так, аналитики Goldman Sachs полагают, что завершение украинского конфликта приведет к росту ВВП Евросоюза на 0,5%, и в основном за счет дешевых энергоносителей. Кроме того, некоторые эксперты считают, что возобновление закупок газа будет стимулировать Москву как вести мирные переговоры, так и соблюдать последующее за ними соглашение.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что санкции против России также невыгодны для США. По его словам, в перечень самых невыгодных мер входят ограничения на поставки стратегического сырья и удобрений. Он добавил, что для российской стороны важно снятие других ограничений, среди которых запрет на использование воздушного пространства, санкции в банковской и энергетической сферах.

Экономика
ЕС