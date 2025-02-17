Европейские страны уже всерьез задумываются о восстановлении крупных поставок российского газа на фоне активизации переговоров по Украине.

Об этом пишет журнал The Economist.

« Н е к о т о р ы е е в р о п е й с к и е ч и н о в н и к и с ж а д н о с т ь ю с м о т р я т н а р о с с и й с к и й г а з . С н и ж е н и е с ч е т о в з а э л е к т р о э н е р г и ю м о ж е т о ж и в и т ь . . . е в р о п е й с к у ю п р о м ы ш л е н н о с т ь и у с п о к о и т ь д о м о х о з я й с т в а » , — у к а з а н о в м а т е р и а л е .

Так, аналитики Goldman Sachs полагают, что завершение украинского конфликта приведет к росту ВВП Евросоюза на 0,5%, и в основном за счет дешевых энергоносителей. Кроме того, некоторые эксперты считают, что возобновление закупок газа будет стимулировать Москву как вести мирные переговоры, так и соблюдать последующее за ними соглашение.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что санкции против России также невыгодны для США. По его словам, в перечень самых невыгодных мер входят ограничения на поставки стратегического сырья и удобрений. Он добавил, что для российской стороны важно снятие других ограничений, среди которых запрет на использование воздушного пространства, санкции в банковской и энергетической сферах.