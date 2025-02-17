Орбан: У Евросоюза нет стратегии после отказа от российских энергоресурсов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на полях Всемирного саммита правительств в Дубае. В Сети популярность набрал фрагмент, где Карлсон не смог сдержать смех после слов Орбана о нерешительности Германии на фоне диверсии на "Северных потоках". Журналист поинтересовался, каким образом НАТО может до сих пор существовать, если крупнейшая страна блока - США - фактически совершила "акт промышленного терроризма" против второй страны альянса - Германии. "Если бы это случилось с Венгрией, то был бы шум, вне всякого сомнения. Но это, понимаете, Германия", - отметил Орбан.

Однако спектр тем в интервью был гораздо шире. "РГ" собрала самые важные аспекты, которые успели обсудить Орбан и Карлсон.

Трамп все исправит

Орбан отметил, что президент США Дональд Трамп, снова придя к власти, изменил политическое мышление Запада, в частности, в отношении миграции, экономической конкурентоспособности и традиционным ценностям. Венгерский премьер уверен, что администрация Трампа сможет положить конец в том числе украинскому конфликту. Орбан в очередной раз повторил призывы к разумному сотрудничеству и напомнил, что считает вооруженное противостояние на Украине следствием расширения НАТО.

" С и л ь н ы е л и д е р ы з а к л ю ч а ю т м и р . С л а б ы е л и д е р ы р а з в я з ы в а ю т в о й н ы . С е й ч а с у н а с е с т ь с и л ь н ы е л и д е р ы "

Говоря об украинском конфликте, Орбан акцентировал, что Украина являлась буферной зоной между НАТО и Россией, а в итоге превратилась в поле боя. Запад нацелен продолжать поддержку Киева, несмотря на отказ Вашингтона. Венгерский премьер предупредил, что западное оружие на Украине может быть стать предметом торговли на черном рынке.

Историческая ошибка Запада

Западные страны намерено изолировали Россию, что привело к историческим последствиям. Орбан уверен, что экономика Европы и ее локомотива Германии находится в кризисе из-за изоляции от дешевых энергоресурсов и отсутствия новой стратегии. Венгрия теряет около 7 миллиардов евро ежегодно из-за санкций и войны. Евросоюз, по мнению премьера, повяз в бюрократии и не способен принимать важные политические решения. Чтобы избежать более серьезных последствий, Орбан предлагает кардинально изменить европейский вектор политики в ближайшие 3-4 года.

" Е в р о п а у ж е п о т р а т и л а о к о л о 2 0 0 м и л л и а р д о в е в р о , к о т о р ы е м о г л и б ы б ы т ь в л о ж е н ы в е е э к о н о м и к у . М ы о т р е з а л и с е б я о т р о с с и й с к о й э к о н о м и к и , в к л ю ч а я э н е р г е т и к у , ч т о о к а ж е т д о л г о с р о ч н о е в л и я н и е . М ы т е р я е м р а б о ч и е м е с т а и э к о н о м и ч е с к у ю с т р а т е г и ю , к о т о р а я б ы л а о с н о в о й е в р о п е й с к о й э к о н о м и к и "

Восстановление связей с Россией

Орбан подчеркнул, что дальнейшая изоляция России и не приведет ни к чему хорошему. Москва, по его мнению, мыслит иначе, на первом месте стоит безопасность нации. Запад пытался диктовать свои условия, но не добился включения России в мировую экономику по своим лекалам.

" З а п а д н ы е к а п и т а л и с т ы н а ч а л и а к т и в н о и н в е с т и р о в а т ь в Р о с с и ю , н а д е я с ь и н т е г р и р о в а т ь е е о г р о м н ы е р е с у р с ы и т е р р и т о р и и в м и р о в у ю э к о н о м и к у . Э т о б ы л и 9 0 - е . О н и з а р а б о т а л и о г р о м н ы е д е н ь г и . Д ж о р д ж С о р о с , н а п р и м е р , б ы л о д н и м и з т е х , к т о а к т и в н о э т и м з а н и м а л с я . Н о р у с с к и х э т о н е у д о в л е т в о р и л о "

По словам Орбана, необходимо создать более широкую "корзину", включающую вопросы реинтеграции России в международный порядок безопасности, в европейскую систему безопасности, а также восстановление экономического сотрудничества, особенно в энергетике.