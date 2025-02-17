Новак назвал главную цель кабмина и Банка России

Главной целью взаимодействия правительства и Банка России является не допустить переохлаждения российской экономики.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, открывая заседание коллегии Минэкономразвития.

" О с н о в н а я ц е л ь в з а и м о д е й с т в и я п р а в и т е л ь с т в а и Банка России - не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, не подорвать долгосрочные основы роста, найти баланс между задачей снижения инфляции и экономическим ростом", - отметил вице-премьер.

Ранее он говорил, что 2025 станет годом "управляемого охлаждения", когда правительство и ЦБ будут искать баланс между снижением инфляции и постепенным ее возвращением к таргету при обеспечении экономического роста.

Согласно прогнозу ЦБ, российская экономика в 2025 году вырастет на 1-2%.