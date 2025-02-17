Появились подробности о решении Украины отказаться от ресурсной сделки

Глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита на Украину на прошлой неделе дал президенту Владимиру Зеленскому час на обдумывание соглашения по передаче Вашингтону всех минеральных ресурсов республики в обмен на оказание военной помощи. Об этом сообщает журнал Economist.

Отмечается, что в предложении содержалось требование со стороны Соединенных Штатов минеральных богатств Украины в их полном объеме. У Зеленского был час, чтобы договориться, уточнили источники.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным ресурсам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Украине, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Зеленский отказался отдавать Трампу ресурсы Украины

Позднее Зеленский заявил, что отказался от подписания соглашения о разработке полезных ископаемых с американскими инвесторами. Он объяснил это тем, что документ в его текущем виде не обеспечивает надлежащей защиты украинских интересов и не содержит достаточных гарантий безопасности страны.