Экономика Японии выросла намного сильнее прогнозов

Экономика Японии выросла быстрее, чем ожидалось, в четвертом квартале на фоне улучшения в сфере деловых расходов и неожиданного увеличения потребления, что укрепляет позицию центрального банка в пользу дальнейшего повышения процентных ставок. Об этом пишет Reuters.

Согласно предварительным данным, ВВП вырос на 2,8% в годовом исчислении в период с октября по декабрь, превзойдя медианную оценку в 1,0% в опросе Reuters.

Позитивные данные подогрели рост индекса Nikkei 225 и иены. Пара USD/JPY после отчета попыталась протестировать зону 151,50, отметив минимум 10 февраля.

Несмотря на то что данные показали некоторые положительные моменты для четвертой по величине экономики мира, аналитики заявили, что основная цифра была частично преувеличена из-за падения импорта, которое улучшило чистую торговлю, а также благодаря бонусам в конце года.

« Д е т а л и о т ч е т а п о к а з ы в а ю т , ч т о э к о н о м и к а б ы л а н е т а к о й с и л ь н о й , к а к э т о п р е д п о л а г а е т о с н о в н а я ц и ф р а » , — с к а з а л К а д з у т а к а М а э д а , э к о н о м и с т к о м п а н и и M e i j i Y a s u d a R e s e a r c h I n s t i t u t e .

В годовом исчислении рост ВВП последовал за пересмотренным подъемом на 1,7% в предыдущем квартале и означал квартальный рост на 0,7%, что также лучше медианной оценки в 0,3%.

Частное потребление, которое составляет более половины объема экономического производства, выросло на 0,1%, превзойдя рыночные ожидания падения на 0,3%, но замедлилось по сравнению с ростом на 0,7% в предыдущем квартале.

Маэда из Meiji Yasuda отметил, что потребление увеличилось благодаря высоким бонусам в конце года, но может снова снизиться с января, когда их влияние иссякнет.

« О с н о в н а я т е н д е н ц и я о с т а е т с я с л а б о й н а ф о н е р о с т а ц е н н а п р о д у к т ы п и т а н и я » , — с к а з а л о н .

Капитальные расходы выросли на 0,5% в четвертом квартале, не оправдав прогнозов роста на 1,0%, но восстановились после сокращения в предыдущем квартале.

Пересмотренные данные по ВВП за финальный квартал 2024 года правительство обнародует 11 марта.