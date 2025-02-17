В России начали искать способы спасти угольную отрасль

На фоне убыточности экспорта и нарастающих проблем в российской угольной отрасли Министерство энергетики предложило всем участникам транспортной цепочки, то есть в первую очередь ОАО «РЖД» и портовым терминалам, поддержать компании крупными скидками. Об этом со ссылкой на протокол совещания у замминистра энергетики Евгения Грабчака пишет «Коммерсантъ».

Такие действия могут стать ответом на поручение подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора экономики и отдельных ее отраслей стимулировать угольный экспорт в порты на юге и северо-западе для разгрузки восточного направления.

Искать какие-то варианты потребовалось в связи с тем, что угольщики больше не могут справляться своими силами. Так, губернатор Кузбасса Илья Середюк на прошлой неделе, комментируя исчезновение в главном угольном регионе страны сортового угля для населения, указывал, что вопрос стоит о выживании отрасли в целом, потому что компании уже не справляются.

На совещании приводилась статистика, из которой следовало, что вывоз угля в южном и северо-западном направлениях в 2024 году упал на 26,1 процента.

Минтранс предложил Минэнерго субсидировать перевозки в этом направлении, но энергетическое ведомство, поддержавшее проект в целом, указало, что расходы из бюджета на эти цели не предусмотрены. Его представители считают, что вопрос можно было бы решить предоставлением скидок со стороны РЖД, операторов подвижного состава и терминалов.

В то же время в терминале в Тамани объяснили, что уже предоставляют прогрессивную скидку к ставке перевалке угля. В РЖД также рассказали, что скидка на перевозку угля составляют в среднем 40 процентов от базового уровня и любое повышение приведет к непокрываемым убыткам компании, которая и без того сильно урезала инвестиционную программу.

Более того, при новых скидках добиться выполнения президентской задачи по увеличению экспорта несырьевых неэнергетических товаров до 2030 года будет очень сложно.

По оценкам NEFT Research, экспортные поставки угля из Кемеровской области по состоянию на 9 февраля были убыточными во всех направлениях. Для южных портов и энергетического угля калорийностью 6000 килокалорий на килограмм потери достигают 1,3 тысячи за тонну, для северо-западных — 1,4 тысячи. Скидки РЖД и субсидии из бюджета могли бы вывести продажу соответствующего сорта в небольшой плюс — 700 и 600 рублей соответственно.

Ранее замглавы Кузбасса Андрей Панов предложил спасать отрасль за счет международных переговоров. Речь идет о договоренности с Китаем, в направлении которого российский угольный экспорт упал на семь процентов за год, отменить импортные пошлины.