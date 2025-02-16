FT: ЕС планирует ввести запрет на импорт продуктов питания "в стиле Трампа"

Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на импорт продуктов питания, произведенных "по другим стандартам", чтобы защитить своих фермеров в ответ "на взаимную" торговую политику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на официальные источники.

По данным издания, в такой черный список могут вначале попасть такие культуры из США, как соевые бобы, "выращиваемые с использованием пестицидов, которые фермерам ЕС использовать запрещено". Еврокомиссия (ЕК) также планирует включить в будущие торговые соглашения "более высокие стандарты" защиты животных. В ЕС действуют правила, касающиеся, в частности, площади и чистоты помещений при выращивании кур и телят, что увеличивает расходы фермеров.

По словам еврокомиссара по здравоохранению и ветеринарии Оливера Вархейи, поступают "очень четкие сигналы из парламента, от государств-членов и фермеров о том, что запреты в ЕС <...> должны распространяться и на импортную продукцию".

В распространенном ранее заявлении ЕК отмечается, что Брюссель считает "взаимную" торговую политику США шагом в неправильном направлении и обещает ответить жестко и незамедлительно. ЕС будет безотлагательно реагировать на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли, в том числе, когда тарифы используются для оспаривания законной и недискриминационной политики, подчеркнули в Еврокомиссии.

Пошлины США

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении аналогичных ответных таможенных пошлин против международных торговых партнеров, которые установили тарифы на американскую продукцию.

9 февраля американский лидер заявил журналистам, что Вашингтон будет придерживаться "принципа взаимности" в торговле со всеми государствами. 31 января Трамп сообщил, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну чипов и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Президент тогда не уточнил, продукция каких стран может быть затронута планируемыми мерами. Американский лидер ранее распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.