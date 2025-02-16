Экспорт московских предприятий в страны Африки южнее Сахары выросли более чем в 1,5 раза

По результатам января-октября 2024 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в страны Африки южнее Сахары увеличился на 52 процента по сравнению с прошлым годом. Основными торговыми партнерами столицы стали Кения, Нигерия, Танзания и Южная Африка.

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Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

— И н т е р е с м о с к о в с к и х э к с п о р т е р о в к р ы н к а м А ф р и к и ю ж н е е С а х а р ы с т р е м и т е л ь н о в о з р а с т а е т : п о с т а в к и п р о д у к ц и и х и м и ч е с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и , н а п р и м е р , и з д е л и й и з п л а с т м а с с ы и п о л и э т и л е н о в ы х т р у б , у в е л и ч и л и с ь в п я т ь р а з , а э к с п о р т т о в а р о в о т р а с л и л е г к о й п р о м ы ш л е н н о с т и – с п е ц о д е ж д ы , о б у в и , з а щ и т н ы х г о л о в н ы х у б о р о в — в ы р о с в ш е с т ь р а з . К р о м е т о г о , в Д е м о к р а т и ч е с к о й Р е с п у б л и к е К о н г о , Н и г е р и и , Ч а д е , Н и г е р е и К а м е р у н е в о с т р е б о в а н ы в а к ц и н ы м о с к о в с к о г о п р о и з в о д с т в а . У в е л и ч е н и е о б ъ е м о в с т о л и ч н о г о н е с ы р ь е в о г о н е э н е р г е т и ч е с к о г о э к с п о р т а в с т р а н ы А ф р и к и ю ж н е е С а х а р ы п о д т в е р ж д а е т в ы с о к и й п о т е н ц и а л с о т р у д н и ч е с т в а М о с к в ы и р е г и о н а в о б л а с т и п р о м ы ш л е н н о с т и , — о т м е т и л А н а т о л и й Г а р б у з о в .

В частности, поставки продукции пищевой промышленности из Москвы в страны Африки южнее Сахары выросли более чем в половину. Произведенные в Москве кондитерские изделия, бульоны, заготовки, пшеничная мука и безалкогольные напитки востребованы в Конго, Южной Африке, Бенине, Сенегале и Кот Д’ивуаре. Экспорт товаров отрасли энергетического машиностроения — электрогенераторных установок, статистических преобразователей и гидравлических двигателей – также продемонстрировал рост в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Основными партнерами по данному направлению стали Гвинея, Сомали, Республика Конго и Уганда.

С 2019 года центр «Моспром» помогает московским компаниям выходить на международные рынки. Один из самых эффективных инструментов поддержки — байерская программа, которая дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях. В рамках программы организуются B2B и B2G-встречи с потенциальными партнёрами, что способствует расширению географии поставок, налаживанию деловых контактов и привлечению инвестиций. Благодаря таким инициативам столичные предприятия укрепляют свои позиции за рубежом и увеличивают экспортный потенциал.

Также московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.