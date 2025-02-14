Предсказана реакция фондового рынка на сохранение ключевой ставки

Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента было предсказуемым. Об этом заявил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. Его процитировали «Известия».

По его мнению, фондовый рынок отреагирует на этот шаг оптимистическим ростом, однако потом произойдет коррекция. Он напомнил, что в настоящее время там продолжается эйфория, вызванная новостями о начале российско-американских переговоров. А отказ ЦБ от ужесточения монетарной политики расценивается как шаг к ее смягчению.

В свою очередь, заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков предположил, что одним из последствий решения Центробанка по уровню «ключа» станет снижение ставок по вкладам в российских банках на 0,5-1 процентный пункт в ближайшие месяцы.

В пятницу Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. Это решение совпало с предсказаниями большинства экспертов, которые призывали не ждать смягчения денежно-кредитной политики.