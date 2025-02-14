Набиуллина заметила снижение цен на некоторые товары

В России на фоне укрепления рубля наблюдается снижение цен на некоторые виды товаров, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ее процитировал ТАСС.

По ее словам, прежде всего это касается смартфонов и бытовой техники.

« У к р е п л е н и е р у б л я у н а с п р о и с х о д и л о в д е к а б р е . Б е з у с л о в н о э т о д е з и н ф л я ц и о н н ы й ф а к т о р » , — с к а з а л а Набиуллина.

Ранее глава ЦБ констатировала неприемлемо высокий уровень инфляции в России. По ее словам, факторы, которые могут остановить инфляцию, набирают силу. Однако пока рано говорить об изменении тенденции.

В Центробанке подсчитали, что по итогам IV квартала прошлого года инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 12,1 процента. Усиление инфляционного давления объяснили в том числе стабильно высоким спросом на внутреннем рынке.