Набиуллина: Речь о переломе тренда роста инфляции пока не идет

Речь о переломе тренда роста инфляции пока не идет​. Об этом 14 февраля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает ТАСС.

Набиуллина подчеркнула, что инфляция в 10 процентов для Центробанка является неприемлемо высокой.

«Мы пришли к выводу, что сохранение паузы в повышении ключевой ставки является наиболее взвешенным решением в текущих условиях. На ближайших заседаниях мы должны будем убедиться, что те тенденции, которые сформировались, устойчиво ведут к снижению инфляции», сказала она.

В Центробанке будут готовы вернуться к вопросу повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, если набранной жесткости денежно-кредитной политики будет недостаточно. При этом на заседании, которое прошло сегодня, снижение ключевой ставки не обсуждалось.

«В любом случае нам потребуется более длительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий, поэтому мы повысили прогнозную траекторию ключевой ставки на 2025-2026 годы», отметила Набиуллина.

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Она добавила, что сейчас набирают силу факторы, которые будут способствовать замедлению инфляции в России.

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