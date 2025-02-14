Запасы какао в мире резко сократились

Как сообщает Financial Times, мировые запасы какао резко сократились из-за неурожая в крупнейших странах-производителях – Кот-д’Ивуаре и Гане. В результате болезни и неблагоприятных погодных условий предложение какао уменьшилось, что привело к рекордно низким запасам на торговых площадках Лондона и Нью-Йорка. В Лондоне запасы снизились до 21 тыс. тонн, а в Нью-Йорке – до 90 тыс. тонн, что является крайне низким уровнем для этого времени года, передает ТАСС.

Отметим, что с начала 2023 года биржевые цены на какао-бобы выросли втрое, достигнув почти 12 тыс. долларов за тонну, что стало самым высоким уровнем за последние 50 лет. Производители шоколада готовы платить до 1,5 тыс. долларов за тонну сверх фьючерсной цены за какао из Кот-д’Ивуара. Это связано с тем, что после трех подряд неурожайных лет дефицит продукта становится все более ощутимым.

В попытке справиться с дефицитом, компании выпускают плитки шоколада меньшего размера и с измененной рецептурой, уменьшая содержание какао. Так, японская компания Fuji Oil отметила рост спроса на составной шоколад, в котором какао заменяется другими растительными маслами и жирами. Это позволяет производителям снижать расходы на производство.

Американская банковская компания Wells Fargo сообщает, что розничные цены на шоколад в США в День святого Валентина выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, это связано не только с дефицитом сырья, но и с увеличением спроса на продукцию в праздничный период.

Стоимость шоколада в российских магазинах может вырасти на 15% заявил ранее доктор экономических наук Вячеслав Чеглов.

Между тем с января по ноябрь 2024 года США увеличили импорт российского шоколада и других продуктов из какао до 2,5 млн долларов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.