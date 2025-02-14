Оценена способность США поддерживать пошлины

США не смогут долго сохранять действие пошлин на импортные товары, пишет газета Washington Post со ссылкой на сообщение лидера южнокорейской оппозиционной «Объединенной демократической партии» (ОДП) Ли Чжэ Мена.

По словам политика, американский президент Дональд Трамп может ударить по Южной Корее тарифами, но не сможет вести торговую войну бесконечно.

В начале февраля американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечал CNN, мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой. Теперь же размер пошлин для двух стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%.

Затем газета New York Post написала, что Канада и Мексика дают совместный отпор президенту США Трампу, который ввел пошлины на их товары. Эти страны решили ввести 25-процентные пошлины на товары США.

Китай тоже принял решение ввести ответные пошлины на уголь, сжиженный природный газ (СПГ), нефть и сельхозтехнику из США.