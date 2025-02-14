Где продают самые дешевые и дорогие конфеты на 14 февраля

Конфеты и шоколад являются традиционным подарком на День всех влюбленных во многих странах. РИА Новости подсчитало, где дешевле, а где дороже всего обойдется порадовать любимого человека сладкой «валентинкой».

Согласно данным сайтов супермаркетов разных стран, в России и Франции можно найти самые доступные по цене конфеты на День святого Валентина. А вот в Бразилии и Австрии, чтобы порадовать любимого человека сладким подарком, придется потратить больше. Специалисты провели исследование стоимости упаковки конфет известных марок в форме сердца или с другим тематическим дизайном. В качестве объекта исследования были выбраны конфеты весом 150 граммов, стоимость которых была переведена в доллары США.

В России на День святого Валентина можно приобрести конфеты по самой низкой цене — всего 3,2 доллара за 150 граммов. В тройку лидеров также входят Франция с ценой в 3,9 доллара и Турция — в 4,08 доллара.

В числе пяти стран, где можно приобрести самые доступные сладкие подарки на День святого Валентина, оказались Армения и Кипр. В этих странах стоимость 150 граммов конфет составляет 4,09 и 4,4 доллара соответственно. В десятку также вошли Южная Корея (4,6 доллара), Венгрия (4,9 доллара), Грузия (5,1 доллара), Греция (5,4 доллара) и Мексика (5,5 доллара).

В Бразилии, чтобы порадовать любимого человека, можно купить конфеты в коробке в форме сердца за 17,9 доллара. Также такие конфеты можно найти в Австрии (16,02 доллара) и ЮАР (14,98 доллара). Далее идут США (12,3 доллара), Китай (11,9 доллара), Ирландия (11,6 доллара), Италия (11,4 доллара) и Канада (11,3 доллара). Замыкают десятку Люксембург (11,2 доллара) и Таиланд (9,3 доллара).