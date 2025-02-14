В Приднестровье начались поставки закупленного при поддержке РФ газа

Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о поступлении в непризнанную республику первой партии природного газа, закупленного при поддержке России.

В Приднестровье начались поставки закупленного при поддержке РФ газа
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"Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.

Красносельский поблагодарил Россию за помощь в преодолении энергетического кризиса.

"От себя лично и от каждого приднестровца выражаю признательность должностным лицам Российской Федерации за поддержку приднестровского народа в сложнейшей энергетической ситуации", - написал лидер Приднестровья.

Ранее он сообщил о поступлении в непризнанную республику первой партии природного газа, закупленного при поддержке России.

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