Япония начала продажу риса из госзапасов

Япония начинает продажу риса из госзапасов для обеспечения бесперебойных поставок на рынок страны и сдерживания роста цен.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что будет продано 210 тыс. т риса из государственных запасов.

« М и н и с т р с е л ь с к о г о х о з я й с т в а з а я в и л , ч т о п л а н и р у е т с я п р о д а в а т ь в о с н о в н о м р и с п р о ш л о г о г о д а с д о б а в л е н и е м р и с а п о з а п р о ш л о г о г о д а в о б щ е м о б ъ ё м е 2 1 0 т ы с . т » , — ц и т и р у е т е г о РИА Новости.

По его словам, в случае необходимости этот объём риса может быть увеличен.