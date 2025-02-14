Украине придется отчитаться за всю полученную от Вашингтона помощь.

Об этом заявил министр финансов США Скот Бессент, сообщает Reuters.

« П р и ч и н о й м о е й п о е з д к и [ н а У к р а и н у ] б ы л о ж е л а н и е е щ е р а з д а т ь п о н я т ь у к р а и н с к о м у н а р о д у , ч т о м ы о ж и д а е м о т в е т с т в е н н о с т и , н о х о т и м б ы т ь и х п а р т н е р а м и . А м е р и к а н ц ы с о б и р а ю т с я у ч а с т в о в а т ь в п о с л е в о е н н о й э к о н о м и к е » , — с к а з а л о н .

По словам главы Минфина США, участие Вашингтона в послевоенной Украине может затрагивать стратегические полезные ископаемые, энергетику и государственные предприятия.

Он уточнил, что его поездка была частью усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Его целью также было дать американскому народу понять, для них будет создана ценность поддержки Киева.

США сократили военную помощь Украине

Ранее Бессент заявил, что США хотят получить свою долю в экономике Украины после того, как конфликт будет урегулирован. Отмечается, что участие США может распространиться на госпредприятия Украины, а также на энергетику и минералы страны.