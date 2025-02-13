Стармер заявил о стремлении развивать торговые связи с Пекином
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил главе МИД КНР Ван И о стремлении развивать торговые связи между Лондоном и Пекином.
Как сообщает агентство Reuters, Стармер провел непродолжительную встречу с Ван И, который посещает Лондон.
"Он подчеркнул желание строить стабильные и уважительные отношения между Соединенным Королевством и Китаем", - заявил агентству сотрудник премьерской канцелярии. "Среди прочего это включает расширение торгового сотрудничества, инвестиции и другие сферы взаимного интереса", - добавил он.
Стармер также отметил, что Лондон будет стремиться к откровенному обмену мнениями с Пекином по вопросам, в которых позиции двух стран расходятся.
По словам главы британского МИД Дэвида Лэмми, в ходе его встречи с китайским коллегой обсуждались конфликт на Украине, вопросы международной безопасности и ситуация на Ближнем Востоке.
Правительство лейбористов, пришедшее к власти в июле прошлого года, стремится активизировать связи с Китаем. В октябре Лэмми посетил Пекин, встретился с Ван И и пригласил его совершить ответный визит в Лондон. За последние годы при правительстве консерваторов отношения Великобритании и Китая резко обострились на фоне обвинений в шпионаже, выдвинутых Лондоном в адрес китайской стороны, принятия в КНР закона о национальной безопасности Гонконга, а также введения британских санкций против некоторых китайских компаний и организаций.