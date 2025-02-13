Стармер заявил о стремлении развивать торговые связи с Пекином

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил главе МИД КНР Ван И о стремлении развивать торговые связи между Лондоном и Пекином.

Как сообщает агентство Reuters, Стармер провел непродолжительную встречу с Ван И, который посещает Лондон.

" О н п о д ч е р к н у л ж е л а н и е с т р о и т ь с т а б и л ь н ы е и у в а ж и т е л ь н ы е о т н о ш е н и я м е ж д у С о е д и н е н н ы м К о р о л е в с т в о м и К и т а е м " , - з а я в и л а г е н т с т в у с о т р у д н и к п р е м ь е р с к о й к а н ц е л я р и и . " С р е д и п р о ч е г о э т о в к л ю ч а е т р а с ш и р е н и е т о р г о в о г о с о т р у д н и ч е с т в а , и н в е с т и ц и и и д р у г и е с ф е р ы в з а и м н о г о и н т е р е с а " , - д о б а в и л о н .

Стармер также отметил, что Лондон будет стремиться к откровенному обмену мнениями с Пекином по вопросам, в которых позиции двух стран расходятся.

По словам главы британского МИД Дэвида Лэмми, в ходе его встречи с китайским коллегой обсуждались конфликт на Украине, вопросы международной безопасности и ситуация на Ближнем Востоке.

Правительство лейбористов, пришедшее к власти в июле прошлого года, стремится активизировать связи с Китаем. В октябре Лэмми посетил Пекин, встретился с Ван И и пригласил его совершить ответный визит в Лондон. За последние годы при правительстве консерваторов отношения Великобритании и Китая резко обострились на фоне обвинений в шпионаже, выдвинутых Лондоном в адрес китайской стороны, принятия в КНР закона о национальной безопасности Гонконга, а также введения британских санкций против некоторых китайских компаний и организаций.