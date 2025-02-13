Названо неожиданное последствие новых пошлин Трампа

В последний месяц минувшего года промышленное производство в еврозоне упало сильнее, чем ожидалось. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Оказалось, что объем производства в 20 странах, входящих в еврозону, в декабре снизился на 1,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, хотя ожидалось, что снижение составит 0,6 процента. Причиной такого развития стала ситуация в Германии, где объем производства сократился на 2,9 процента, а также в Италии, где он упал на 3,1 процента.

Это свидетельствует о том, что двухлетняя рецессия в данном секторе далека от завершения. Европейская промышленность по-прежнему страдает из-за дорогой электроэнергии, слабого спроса со стороны Китая, усиливающейся глобальной конкуренции и проблем в секторе автомобилестроения. Сказывается и то, что потребители перешли в сберегательный режим, так как их пугают новости о состоянии промышленности — их ключевого работодателя.

Новой проблемой могут стать пошлины в отношении КНР, которые ввел президент США Дональд Трамп. Теперь китайский импорт будет искать новые рынки сбыта. Хлынув в Европу, он может вытеснить товары местного производства.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, как она попытается спасти европейскую промышленность. Главными инструментами станут доступная энергия, финансирование чистых инвестиций и создание новых рынков.