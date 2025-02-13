Евросоюз продолжит вводить санкции против энергетики РФ
Евросоюз продолжит вводить антироссийские санкции в сфере энергетики, без оглядки на планы и действия США по данному вопросу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.
На пресс-конференции в Брюсселе она отметила, что у неё нет информации о намерениях Вашингтона относительно российской энергетики, а Евросоюза «есть пакеты санкций».
«Сейчас обсуждается 16-й пакет санкций, который также затрагивает энергетику», - заключила Пинью.
Ранее Швейцария, которая ранее присоединилась к 15-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, приняля решения расширить ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».