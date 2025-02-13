Евросоюз продолжит вводить санкции против энергетики РФ

Евросоюз продолжит вводить антироссийские санкции в сфере энергетики, без оглядки на планы и действия США по данному вопросу. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

На пресс-конференции в Брюсселе она отметила, что у неё нет информации о намерениях Вашингтона относительно российской энергетики, а Евросоюза «есть пакеты санкций».

« С е й ч а с о б с у ж д а е т с я 1 6 - й п а к е т с а н к ц и й , к о т о р ы й т а к ж е з а т р а г и в а е т э н е р г е т и к у » , - з а к л ю ч и л а П и н ь ю .

Ранее Швейцария, которая ранее присоединилась к 15-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, приняля решения расширить ограничения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».