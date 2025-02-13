Счетная палата Франции призвала срочно сократить госрасходы

Франция не сможет выполнить заявленный план по снижению дефицита бюджета, если немедленно не сократит государственные расходы и не пересмотрит уже принятый бюджет на 2025 год. Такое предупреждение содержится в докладе Счетной палаты Франции, выдержки из которого приводит газета Le Monde.

В 76-страничном докладе эксперты говорят о том, что экономика Франции "приперта к стенке", а правительство так и не смогло взять под контроль государственные расходы, тогда как "постоянно откладывать усилия по восстановлению бюджетного баланса более не представляется возможным". В противном случае Франция рискует "отстать от своих европейских партнеров в долгосрочной перспективе", говорится в документе.

По мнению авторов доклада, заявленная премьер-министром цель сокращения дефицита бюджета с более чем 6% в 2024 году до 5,4% в 2025 году уже не до конца выполнима, а с учетом последних оценок роста ВВП от Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE) этот показатель "очень близок к 5,5%". В Счетной палате предложили три варианта дальнейшего развития событий, наиболее реалистичным называется тот, который подразумевает более скромные показатели экономической активности, нежели заложенные в бюджет, а также выполнение лишь половины из намеченных правительством премьера Франсуа Байру мер по сокращению дефицита бюджета.

" Ф р а н ц и я у ж е я в л я е т с я е д и н с т в е н н о й к р у п н о й э к о н о м и к о й е в р о з о н ы , у к о т о р о й н е т б л и ж а й ш и х п е р с п е к т и в с н и ж е н и я д е ф и ц и т а н и ж е 3 % В В П " , - п р е д у п р е ж д а ю т э к с п е р т ы .

Но если рост окажется слабее, чем ожидалось, а восстановление экономики менее энергичным, ситуация будет гораздо хуже: дефицит бюджета будет снижаться очень медленно, и к 2031 году он все еще может превышать 5% ВВП. При этом нынешние власти рассчитывают сократить его ниже этого порога уже в 2025 году. Долг, по мнению экспертов, продолжит расти, как и проценты по нему: с 59 млрд евро в 2024 году стоимость обслуживания долга вырастет до 112 млрд евро в 2029 году.

Помимо поступлений от налогов и сборов, которые оказались ниже прогнозов, экономика Франции понесла заметный ущерб и от политической нестабильности в стране, где после досрочных парламентских выборов за полгода дважды менялось правительство. И решения, принятые за последние два года, настолько усугубили ситуацию, что теперь надо принимать "втрое больше усилий по корректировке, необходимых для снижения дефицита ВВП до 3% ВВП". Одним из ключевых вопросов, позволяющих прояснить ситуацию на будущее, является потенциальная корректировка пенсионной реформы, которую Байру обещал обсудить в ближайшие полгода.