Финансист рассказал, что будет с курсом рубля

Рубль начал укрепляться в первую очередь благодаря улучшению ситуации на валютном рынке, считает финансист Александр Лосев. Большое значение в формировании курса российской нацвалюты сыграло также решение вопроса ликвидности юаней, объяснил он 360.ru.

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По мнению эксперта, в Китае поняли, что с приходом к власти в США Дональда Трампа соблюдение антироссийских санкций, на которое они шли для удовлетворения предыдущей администрации, почти ничего не изменит.

« П р и Трампе это уже не сработает. Прогиб не засчитан. Рубль начал укрепляться, так как нет дефицита юаней», — пояснил Лосев.

Беседа Трампа и президента РФ Владимира Путина тоже сыграла немалую роль, так как сам по себе факт возобновления контактов между державами дает надежду хотя бы на частичное снятие санкций. В первую очередь ожидания связаны с финансовыми рестрикциями, а это не может не оказывать положительного влияния на валютный рынок, подчеркнул финансист.

Дальнейшее укрепление рубля зависит от множества разных факторов. Так, если происходящее останется ожиданиями и намерениями, то доллар вновь повысится до 100 рублей. А если все-таки последует разблокировка части экспортных потоков, рубль снова вырастет, отметил Лосев. Сейчас, по его словам, самый оптимистичный уровень валют – это 88 рублей за доллар. Тем, кто скупал доллары по 115 рублей в ближайшее время придется столкнуться с убытками, заключил эксперт.

Сегодня курс доллара США на торгах Forex опустился почти на два рубля – до 90,88 рубля. Европейская валюта также теряет к российской — €1 торгуется по 94,78 рубля.