Имущество украинских олигархов в Крыму выставят на продажу

Крым готовится национализировать новый пакет имущества украинских олигархов. Об этом заявил глава регионального парламента Владимир Константинов в Telegram-канале.

Как уточнил Константинов, «в ближайшее время Государственный совет примет решение о национализации ряда объектов, принадлежащих врагам Крыма и всей России». Уточняется, что в новом перечне числятся 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества.

Как он сообщил, средства, полученные от реализации объектов, будут использованы для оказания помощи участникам специальной военной операции и их близким, а также для содействия развитию Крыма.

« Н а и б о л е е п р и в л е к а т е л ь н ы м и и к р у п н ы м и п р е д п р и я т и я м и б у д е м з а н и м а т ь с я , в к л а д ы в а т ь с р е д с т в а в и х р а з в и т и е н а б л а г о н а ш е й р е с п у б л и к и и е е ж и т е л е й » , — о т м е т и л К о н с т а н т и н о в .

С осени 2022 года Государственный совет Республики Крым принял ряд постановлений о конфискации собственности украинских политических деятелей и предпринимателей, которые связаны с киевскими властями и совершают недружественные действия в отношении России.