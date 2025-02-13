Маск дал прогноз по росту ВВП США

Объем ВВП США может расти на 4-5% в год благодаря работе ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Об этом заявил его руководитель Илон Маск.

" Э к о н о м и к а п о т е н ц и а л ь н о м о ж е т в ы р а с т и н а 4 - 5 % с т о ч к и з р е н и я р е а л ь н о г о п р о и з в о д с т в а т о в а р о в и у с л у г , а г о с у д а р с т в е н н ы е р а с х о д ы м о г у т б ы т ь с о к р а щ е н ы п р и м е р н о н а 3 - 4 % В В П , п р и м е р н о н а $ 1 т р л н и л и б о л ь ш е " , - с к а з а л о н н а В с е м и р н о м п р а в и т е л ь с т в е н н о м с а м м и т е в Д у б а е . " Г л а в н ы м р е з у л ь т а т о м с т а н е т о т с у т с т в и е и н ф л я ц и и с 2 0 2 5 п о 2 0 2 6 г о д , ч т о б ы л о б ы в е с ь м а п р и м е ч а т е л ь н ы м " , - у т в е р ж д а е т Маск.

По оценкам Всемирного банка, ВВП США в 2024 году вырос на 2,8%. Ожидается, что американская экономика увеличится на 2,3% в 2025 году и на 2% в 2026 году.