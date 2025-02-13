Инвестиционный форум на Камчатке собрал более 1000 участников

Камчатский инвестиционный форум, который проходил в Петропавловске-Камчатском 11-12 февраля, собрал 1,1 тыс. жителей полуострова, а также около 150 участников из 30 регионов России и зарубежных стран. Мероприятие организовано по инициативе Правительства Камчатского края и при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента России в ДФО, Минвостокразвития России, Фонда Росконгресс и Торгово-промышленной палаты Камчатского края.

© Дирекция Камчатского инвестиционного форума

Форум проводится ежегодно, однако в этом году он впервые вошёл в деловую программу зимнего фестиваля «Берингия», включающего целый комплекс ярких событий, которые пользуются большой популярностью среди жителей и гостей Камчатки. Это зрелищные состязания в дисциплинах ездового спорта, выставочные, конгрессные и праздничные мероприятия. Главным событием зимнего фестиваля считается камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия». В этом году состязания каюров пройдут уже в 35-й раз. Старт гонки запланирован на 8-9 марта из камчатского села Эссо.

« С « Б е р и н г и е й » м ы р е ш и л и с в я з а т ь п е р с п е к т и в ы и н в е с т и ц и о н н о г о , д е л о в о г о , э к о н о м и ч е с к о г о и с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я , п о т о м у ч т о в а ж н о о б ъ е д и н я т ь ж и т е л е й и г о с т е й р е г и о н а в п о н и м а н и и т о г о , ч т о К а м ч а т к а – э т о у н и к а л ь н ы й к р а й с н е п о в т о р и м о й и с т о р и е й и н е т р о н у т о й п р и р о д н о й к р а с о т о й » , – с к а з а л , о т к р ы в а я К а м ч а т с к и й и н в е с т и ц и о н н ы й ф о р у м , г у б е р н а т о р К а м ч а т с к о г о к р а я Владимир Солодов.

Программа форума включала обсуждение самого широкого спектра вопросов инвестиционной политики Дальнего Востока и Арктики. В фокусе особого внимания вопросы капиталовложений, промышленному, аграрному и инфраструктурному развитию регионов, инновационным методам ведения предпринимательской деятельности, изменений налогового законодательства, а также меры поддержки бизнеса при реализации проектов.

« К о н е ч н о , п е р в ы й и г л а в н ы й и н в е с т о р в с е г д а б ы л о и о с т а ё т с я г о с у д а р с т в о . И д л я Д а л ь н е г о В о с т о к а э т о т и н в е с т о р в с е г д а о т л и ч а е т с я о с о б о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю з а п р и н и м а е м ы е р е ш е н и я , о с о б ы м и г а р а н т и я м и . И э т о н е т о л ь к о п р я м ы е п о с т у п л е н и я д е н е ж н ы х с р е д с т в в б ю д ж е т ы , э т о ц е л ы й р я д п р е ф е р е н ц и й , к о т о р ы е м ы р е а л и з у е м н а з а к о н о д а т е л ь н о м у р о в н е , д л я т о г о , ч т о б ы с о з д а в а т ь д о п о л н и т е л ь н ы е к а ч е с т в е н н ы е у с л о в и я д л я р а з в и т и я б и з н е с а и п о д д е р ж к и ж и т е л е й Д а л ь н е г о В о с т о к а . П р и э т о м н у ж н о с к а з а т ь , ч т о д л я Д а л ь н е г о В о с т о к а з а п о с л е д н и й п е р и о д с о з д а н ы у н и к а л ь н ы е п р е ф е р е н ц и а л ь н ы е р е ж и м ы , к о т о р ы е в о п р е д е л ё н н о й с т е п е н и р а с к р ы т ы , н о п о т е н ц и а л и х е щ ё н е и с ч е р п а н » , - о т м е т и л а н а ф о р у м е в и ц е - с п и к е р Госдумы РФ Ирина Яровая.

Особое место в программе форума заняло роуд-шоу для потенциальных инвесторов, где им были представлены ключевые инвестиционные площадки Камчатского края, где могут быть реализованы проекты по самым разным направлениями. Это промышленность, строительство жилья, туризм, бальнеология, сельское хозяйство, спорт и другие. В ходе презентации было отмечено, что многие площадки расположены в пределах преференциальных режимов – ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток, которые позволяют бизнесу получить значительную господдержку и льготы при реализации проектов.

Инвесторам также было предложено принять участие в выездах на инвестиционные площадки, где они смогли лично оценить их перспективность и готовность территорий к реализации проектов.

Записи трансляций с форума доступны на сайте.