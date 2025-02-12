Рубль укрепился на фоне разговора Трампа и Путина

Российский рынок акций усилил рост на фоне разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Также до отметки в 93 рубля за доллар укрепилась российская валюта. Рублевый индекс Мосбиржи к 20:20, после сообщений о переговорах глав государств, рос на 2,38 процента до 3 089,95 пункта, достигая на пике 3 097,14 пункта.

Индекс Мосбиржи резко взлетел на фоне переговоров Трампа и Путина

Ранее 12 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что провел в среду телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.