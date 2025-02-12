Индекс Мосбиржи резко взлетел на фоне переговоров Трампа и Путина

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов на фоне переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На пике, который пришелся на 20:29 по московскому времени, индекс Мосбиржи достиг 3125 пунктов. Это стало самым высоким показателем за полгода — последний раз он поднимался выше 3100 пунктов 9 июля 2024 года.

Таким образом рынок отреагировал на новость о том, что Путин и Трамп провели продолжительный телефонный разговор. По словам президента США, беседа была долгой и «продуктивной». В частности, разговор касался конфликта на Украине.