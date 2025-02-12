Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии превысил 3 100 пунктов впервые с 9 июля 2024 года на фоне проведенного телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 20:22 мск, индекс Мосбиржи рос на 2,92%, до 3 106,04 пункта.

К 20:27 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 3 117,17 пункта (+3,29%).